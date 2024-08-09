В Казани на капремонт электросетей выделят почти миллиард рублей

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Город
9 августа 2024  15:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанская сетевая компания инвестирует 935 миллионов рублей в капитальный ремонт электросетей. Информация о соответствующем тендере размещена на сайте госзакупок. 

Масштабные работы пройдут в северо-восточной и юго-западной частях города, включая Ново-Савиновский, Советский, Приволжский и Кировский районы. 

Проект рассчитан до 2029 года и предусматривает замену устаревших кабельных линий, повторное заземление электрооборудования и установку новых трансформаторов. 

Все работы будут выполнены с соблюдением заводских требований и пройдут обязательную проверку по завершении.

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