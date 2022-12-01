В Казани на месяц ограничат движение по дороге между улицами Островского и Петербургской

В Казани до 26 декабря ограничат движение по дороге между улицами Островского и Петербургской. Распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов города.

На этом участке проведут переустановку канализационных сетей. Работы затронут участок возле дома №78/1 по улице Петербургской и на месте пересечения с улицей Островского.

Ранее «Казанские ведомсости» сообщали, что с 29 ноября в столице РТ будет ограничено движение по улице Мулланура Вахитова. Местный проезд и тротуар возле пересечения с улицей Большая Крыловка полностью закрыты до 20 декабря.