В Казани на месяц вводится ограничение движения по улице Саид-Галеева

С 4 июня в Казани начинается комплекс ремонтных работ, который потребует изменения транспортной схемы в центральной части города. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, до 1 июля будут действовать ограничения на улицах Кремлевская набережная и Саид-Галеева.

Наиболее значительные изменения коснутся участка Кремлевской набережной от разворотной петли до пересечения с Саид-Галеева — здесь движение транспорта будет полностью перекрыто. На противоположной стороне, ведущей к Казанскому Кремлю, водителей ожидает сужение проезжей части.

Улица Саид-Галеева останется доступной для движения в обе стороны, однако автомобилистам следует быть готовыми к поэтапному ограничению проезда в зоне ремонтных работ. Власти города призывают участников дорожного движения соблюдать осторожность, обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Фото: kzn.ru

Особое внимание уделено организации безопасного проезда вблизи мест проведения работ. Для минимизации неудобств подрядчики будут выполнять ремонт максимально оперативно, соблюдая все требования к организации дорожного движения.