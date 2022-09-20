В Казани на обновление «Ак Барс Арены» выделят 11,3 млн рублей

В Казани на обновление стадиона «Ак Барс Арена» потратят 11,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Ремонтные работы планируют провести за 10 дней. Заказчиком выступает АО «Казань Арена». Так, будет обновлены досмотровые павильоны G1 и G6, а также ливневые канализации и металлические конструкции ограждения. Во время работ стадион продолжит работу.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что оказание услуг по профессиональной комплексной уборке стадиона «Ак Барс Арена» на период проведения матчей направят 8,9 млн рублей. Из документации к тендеру следует, что стоимость услуг включаются все расходы исполнителя, в том числе расходы по обслуживанию внутренних помещений, наружных территорий, перемещение ТКО, страхование, уплату налогов и т.п.