В Казани на Оренбургском тракте произошло крупное ДТП с участием 5 автомобилей

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Город
27 мая 2025  19:25

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции города, около 17:34 на Оренбургском тракте в районе остановки «СНТ Ромашка» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, грузовой автомобиль МАЗ, нарушив требования пункта 10.1 ПДД РФ, не учел интенсивность движения и не выбрал безопасную скорость, что привело к столкновению с автомобилем Лада Гранта.

В результате инцидента легковой автомобиль опрокинулся. С места происшествия бригадами скорой медицинской помощи были госпитализированы водитель и два пассажира Лады Гранта. После столкновения грузовик по инерции совершил наезд на несколько других транспортных средств, включая автомобили марок TANK, Toyota и Kia Seltos.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводятся необходимые процессуальные действия. В связи с этим движение в направлении аэропорта значительно затруднено.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать альтернативные маршруты, используя Фермское шоссе, Ново-Давлекеевскую улицу или дорогу через поселок Мирный. Особое внимание следует уделять сигналам регулировщиков, работающих на месте происшествия.

Ведомство напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции, особенно на оживленных участках дорог.

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Новости
В Казани на Оренбургском тракте произошло крупное ДТП с участием 5 автомобилей
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