В Казани на пешеходном переходе сбили ребенка

Об этом сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД РФ по Казани майор полиции Алия Валиева.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Ребенок переходил улицу вместе с мамой, в результате наезда он получил травмы средней тяжести и был доставлен в медучреждение. За рулем автомобиля находился 51-летний мужчина.

Госавтоинспекции УМВД РФ по Казани призывает всех участников дорожного движения к максимальной бдительности и осторожности, а также напоминает, что дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения.