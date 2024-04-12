В Казани на пешеходном переходе сбили ребенка

Сегодня утром напротив дома №117 по улице Хади Такташ произошел наезд автомобиля на 11-летнего ребенка.

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Республика
12 апреля 2024  13:57
Автор:
Владислав Косолапкин

Об этом сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД РФ по Казани майор полиции Алия Валиева.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Ребенок переходил улицу вместе с мамой, в результате наезда он получил травмы средней тяжести и был доставлен в медучреждение. За рулем автомобиля находился 51-летний мужчина.
Госавтоинспекции УМВД РФ по Казани призывает всех участников дорожного движения к максимальной бдительности и осторожности, а также напоминает, что дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения.

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