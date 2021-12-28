В Казани открылся мультимедийный центр «Союзмультипарк» со школой анимации для детей

В Казани на территории «Ак Барс Арена» открыли мультимедийный центр «Союзмультипарк». На площадке парка представлены 12 аттракционовс использованием искусственного интеллекта, а также школа анимации для детей. Корреспондент «КВ» побывала в парке.

«Экскурсовод ведет детей через аттракционы и помогает им сориентироваться. Это занимает где-то полтора часа, но мне кажется дети остаются здесь гораздо дольше», – рассказал журналистам гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Так, дети в сопровождении экскурсовода могут посетить аттракцион «Непослушные краски», квест «Тайна третьей планеты» или же интерактив «Вовка в тридевятом царстве».

«Если наступить на поверхность аттракциона «Непослушные краски», то орнамент, адаптированный под культуру Татарстана, оживает. Каждый может почувствовать себя даже не художником, а кистью. Сегодня утром дети устроили игровую площадку, потому что они пытались сбежать от красок, а краски их догоняли», – объяснил Машковцев.

Помимо аттракционов, на площадке также есть школа анимации для детей.

«Здесь преподают азы для детей от трех до девяти лет. Анимация полезна тем, что она раскрывает творческие способности способности ребенка, так как он видит, что то, что он делает может жить», – отметила пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина.