В Казани на пляжах увеличили количество спасателей

1 июня в Казани начался купальный сезон, который продлится до 30 августа. Пять муниципальных пляжей, таких как «Локомотив», «Нижнее Заречье», озера Глубокое, Комсомольское и большое Лебяжье, открыли свои двери для отдыха жителей города и гостей. Руководитель управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани Сергей Чанкин сообщил, что на каждом из этих пляжей будут работать спасатели ежедневно.

Дежурство спасателей будет проводиться с 9:00 до 20:00, но на пляжах «Нижнее Заречье» и «Комсомольское» оно продлится до 21:00. На каждом пляже будет по три спасателя, а на озерах «Комсомольское» и большом Лебяжье будут установлены дополнительные посты спасателей.

Глава горисполкома Рустем Гафаров отметил, что на пляжах уже с самого утра собирается много людей, которые купаются перед началом рабочего дня. Он подчеркнул важность наличия спасателей на пляжах еще раньше, чем с 9:00.

Сергей Чанкин подтвердил отсутствие «мертвых» зон на открытых пляжах и добавил, что на Лебяжьем и Комсомольском увеличено количество спасателей и постов благодаря увеличению финансирования. Он призвал жителей выбирать для отдыха у воды исключительно муниципальные пляжи, где обеспечена надлежащая организация работы спасателей и медицинской службы.