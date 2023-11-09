В Казани на пожаре спасли 11 человек, в том числе двух детей

Город
9 ноября 2023  07:43
Автор:
Виктория Осинина

Около полуночи 7 ноября поступило сообщение о пожаре в Казани в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома коридорного типа по ул. Гудованцева, 47, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

К моменту прибытия пожарных горели вещи и мебель в квартире на площади 6 кв. м. Едкий дым распространился по подъезду. К сожалению, в горевшей квартире пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1964 года рождения. Через 20 минут открытое горение пожарными было ликвидировано.

Огнеборцы спасли с помощью масок спасаемого 11 человек, в том числе двух детей. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

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