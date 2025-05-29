В Казани на проспекте Универсиады появилась новая стела

news_top_970_100
Город
29 мая 2025  17:48

На проспекте Универсиады состоялось торжественное стелы-логотипа администрации Вахитовского и Приволжского районов. Арт-объект высотой 3,5 метра и длиной 3 метра, созданный по оригинальному проекту районного архитектора, стал новым элементом городского пространства.

 Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов

Как пояснил глава администрации Альберт Салихов, дизайн конструкции отражает природные особенности территорий: изящные линии символизируют волжские воды, омывающие Приволжский район, а цветочные мотивы напоминают о тюльпанах, традиционно украшающих районные клумбы.

Особенностью инсталляции стала энергоэффективная подсветка, обеспечивающая эффектное визуальное восприятие в темное время суток. Монтажные работы выполняла специализированная бригада из четырех человек.

Это уже второй подобный объект в городском пространстве - аналогичная стела была установлена в прошлом году на Оренбургском тракте. 

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане за 12 лет количество многодетных семей выросло почти в 2,5 раза
В Казани на проспекте Универсиады появилась новая стела
Оператор ТК «Эфир» Владимир Ладушкин ушел из жизни
14 сентября Татарстан выберет своего Раиса
Как перенести жару? Советы эксперта
Как перенести жару? Советы эксперта
Казанский жировой комбинат обязали выплатить 2,9 млн рублей за экоущерб
Жаркие выходные и дождь в понедельник: какую погоду ждать татарстанцам
Для казанских школьников проведут профориентационные экскурсии на ведущие предприятия Татарстана