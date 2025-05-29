В Казани на проспекте Универсиады появилась новая стела

На проспекте Универсиады состоялось торжественное стелы-логотипа администрации Вахитовского и Приволжского районов. Арт-объект высотой 3,5 метра и длиной 3 метра, созданный по оригинальному проекту районного архитектора, стал новым элементом городского пространства.

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов

Как пояснил глава администрации Альберт Салихов, дизайн конструкции отражает природные особенности территорий: изящные линии символизируют волжские воды, омывающие Приволжский район, а цветочные мотивы напоминают о тюльпанах, традиционно украшающих районные клумбы.

Особенностью инсталляции стала энергоэффективная подсветка, обеспечивающая эффектное визуальное восприятие в темное время суток. Монтажные работы выполняла специализированная бригада из четырех человек.

Это уже второй подобный объект в городском пространстве - аналогичная стела была установлена в прошлом году на Оренбургском тракте.