В Казани на проспекте Ямашева отремонтируют аварийный коллектор 1985 года

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Город
23 сентября 2024  08:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Более 270 миллионов рублей будет направлено на реконструкцию аварийного участка канализационного коллектора в Казани. Речь идет о третьем северном коллекторе, пролегающем в районе парка «Континент» вдоль проспекта Ямашева.

Этот участок канализационной сети, построенный еще в 1985 году, в последние годы стал настоящей головной болью для коммунальщиков и жителей близлежащих домов. Регулярные прорывы, создававшие угрозу провалов грунта, вынудили огородить часть парка «Континент» забором.

Казанский «Водоканал», в ведении которого находится коллектор, объявил тендер на проведение ремонтных работ. Подрядчику предстоит обновить более 700 метров трубопровода диаметром свыше 10 метров. При этом работы будут вестись без отключения коллектора. Завершить реконструкцию планируется в течение двух месяцев с момента определения подрядчика.

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