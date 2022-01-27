 В Казани на проспекте Ямашева женщина задохнулась в горящей квартире
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В Казани на проспекте Ямашева женщина задохнулась в горящей квартире

Медики после реанимационных действий констатировали смерть пострадавшей.

Город
27 января 2022  11:17
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани утром произошел пожар в квартире дома №112 на проспекте Ямашева, в результате которого погибла женщина, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 8:19. Уже в 08:26 на место прибыло пожарно-спасательное подразделение. Горел коридор квартиры на седьмом этаже, площадью 1 кв. м. 

Пожарные проникли в горящую квартиру, где обнаружили тело женщины. В надежде на то, что она выживет, спасатели передали ее медикам, но те после реанимационных действий констатировали смерть пострадавшей.

В 8:32 пожар потушили.

Причина возгорания устанавливается.

 

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