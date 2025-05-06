В Казани на рекультивацию иловых полей направят свыше 1 млрд рублей

В этом году на рекультивацию иловых полей в Казани в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» направят более 1 млрд рублей, включая 221,4 млн рублей из бюджета республики. Об этом сообщает Минстрой РТ.

Работы стартовали в ноябре 2021 года. На сегодня из 13 млн кубометров разбавленного илового осадка в крупноразмерные контейнеры закачано свыше 8 млн кубометров (62% от плана). Устройство постоянной и временной противофильтрационной защиты выполнено на 85%, а общий прогресс по работам достиг 89%.

Общий бюджет проекта превышает 8 млрд рублей. Завершить рекультивацию планируют в декабре 2025 года.