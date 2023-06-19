В Казани на Сабантуе выступят Эльмира Калимуллина, Артур Исламов и другие звезды татарской эстрады

Популярные эстрадные артисты выступят на Сабантуе в Казани 24 июня. Как сообщил сегодня начальник городского Управления культуры Азат Абзалов, праздник одновременно начнется в Березовой роще посёлка Дербышки и на территории лесопарка «Лебяжье».

«В программе выступят звезды татарской эстрады: Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, Айгуль Хайри, оркестр «Казан Нуры» и многие другие», – сказал он на аппаратном совещании.

В Казани татарский народный праздник Сабантуй традиционно пройдет на четырех площадках: в Березовой роще жилого массива Мирный, в Березовой роще жилого массива Дербышки и в лесопарковой зоне озера Лебяжье, а также на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань».