 В Казани на Сабантуй запустят дополнительные автобусы
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В Казани на Сабантуй запустят дополнительные автобусы

Они будут ходить с восьми часов утра до полного окончания праздника и вывоза всех гостей.

Город
19 июня 2023  09:40
Автор:
Дамира Хайрулина

Транспортное обслуживание в день проведения Сабантуя будет организовано по специальной схеме с подключением дополнительных автобусов. Как сообщил сегодня начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, 24 июня до мест проведения татарского народного праздника автобусы будут курсировать с 8 часов утра.

«Автобусы будут ходить с восьми утра до полного окончания праздника и вывоза всех гостей», - сказал он.

Так, в Березовую рощу в поселке Мирный желающие смогут добраться специальными автобусными маршрутами от четырёх остановочных пунктов: станция метро «Проспект Победы», «10 микрорайон», «Концертный зал филармонии», и «ул. Глазунова».

Также будут курсировать автобусы №№23 и 56. Кроем того, на Сабантуй в Мирном можно будет приехать электропоездом со станции «Казань-1».

До площадки на озере Лебяжье можно будет добраться рейсовыми автобусами №№ 36, 46, 72.

«Отмечу,что будут курсировать дополнительные автобусы по ул. Горьковское шоссе от парковки ТЦ «Мегастрой», – сказал Абзалов. 

В Березовую рощу поселка Дербышки казанцы смогут добраться на автобусе, который будет курсировать от парковки Компрессорного завода с территории парковки ТЦ Мега (ориентир магазин ОБИ), а также рейсовыми автобусами №№1, 25, 43, 60, 90, 91.

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