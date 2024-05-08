В Казани на содержание фонтанов потратят 25 млн рублей

В Казани расположены 34 крупных и небольших фонтанов, украшающих инфраструктуру города. В сезон работы за ними требуется уход: своевременная уборка ила и грязи со дна чаш, очистка воды, обслуживание насосов и в последствии консервация самого фонтана к зиме.

За труд в содержании этого вида урашения казанские власти готовы выделить денежное вознаграждение в размере 25 млн рублей. Сейчас они ищут подрядчика, о чем говорит тендер на сайте госзакупок.

Большая часть фонтанов приходится на парки и скверы. Три фонтана расположены на Булаке, есть фонтанная площадь у театра Камала и не только.