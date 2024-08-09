В Казани на стройке спасли краснокнижного козодоя

На строительной площадке одного из жилых комплексов Казани горожане обнаружили птицу, которая не могла взлететь. Заподозрив неладное, неравнодушные жители обратились за помощью к специалистам.

Как выяснилось, пострадавшим оказался занесенный в Красную книгу обыкновенный козодой. У птицы было повреждено крыло, скорее всего, она получила травму во время столкновения.

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам доставили козодоя в реабилитационный центр в Зеленодольском районе, где ему оказывают необходимую помощь.

Козодой — это небольшая ночная птица, которая питается насекомыми. В Татарстане козодоя можно встретить в разных районах, но из-за своей скрытного ночного образа жизни он попадается на глаза людям довольно редко.

После того, как козодой полностью восстановится, его выпустят обратно в природу.