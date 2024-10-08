В Казани на стройке ЖК задержали нелегальных мигрантов

Полицейские Казани провели рейд на объектах строящегося жилого комплекса и выявили девять мигрантов, нарушивших закон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В ходе проверки, которая проводилась совместно с сотрудниками Росгвардии и Управления по вопросам миграции, выяснилось, что двое иностранцев нарушили режим пребывания на территории России, а семеро работали нелегально.

«В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ», – говорится в сообщении МВД. Решается вопрос о выдворении мигрантов за пределы России.

Кроме того, к ответственности может быть привлечен и работодатель, допустивший трудоустройство нелегалов.