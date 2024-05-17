В Казани на сутки отключат воду в нескольких многоквартирных домах

Некоторые жители Вахитовского района Казани столкнутся с суточным отключением водоснабжения. Причиной стало подключение нового участка водопровода к центральной сети города.

Вода будет отключена в 21 многоквартирном доме, а также в одной школе, детском саду и 35 частных домах.

По информации МУП «Водоканал», с 9:00 23 мая до 9:00 24 мая водоснабжение прекратится по следующим адресам:

- Ул. Айвазовского, 2/6

- Ул. Бутлерова, 34/13, 40/11, 43, 45

- Ул. Маяковского, 10, 10в, 12, 13/34

- Ул. Муштари, 1/65, 2/67, 4, 5, 6а, 6/2, 7, 8, 8/45, 9, 9б, 9в, 9е, 9 корп. 1, 10, 11а, 11в, 11/40, 11/43, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13б, 13в, 13д, 13 лит. а, 14, 14в, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24

- Ул. Низенькая, 3, 4, 7

- Ул. Овражная, 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 14а, 18а, 20

- Ул. Толстого, 7/47, 15

- Ул. Ульянова-Ленина, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50в, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 52, 52б, 54а, 54б, 54в, 54д, 58, 60, 65/1, 67/2

- Ул. Щапова, 26б, 26 корп. а, б, в, г, д; 41, 45, 47/7

- Ул. Щепкина, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 28а, 36, 40, 44