 В Казани на уборку улиц вышли 376 рабочих и 313 единиц техники
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В Казани на уборку улиц вышли 376 рабочих и 313 единиц техники

За сутки на дорогах использовали 262 тонны реагента.

Город
2 января 2022  11:54
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня на уборку улиц Казани от снега вышли 376 рабочих и 313 единиц техники, в том числе 58 комбинированных машин, 74 тракторные щетки, 80 самосвалов, 50 погрузчиков, 32 мини-погрузчика «Барсик» и другая техника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего на дорогах за сутки использовано 262 тонны реагента и 616 тонн песко-соляной смеси. Подробный спискок улиц, с которых будет осуществляться вывоз снега, опубликован на сайте мэрии столицы Татарстана. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что весь день 2 января в Татарстане ожидается сильная метель. Ветер порывами 15-16 метров в секунду и метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров начнется в шесть часов утра. Такая погода сохранится до восьми часов вечера.

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