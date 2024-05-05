В Казани на улице Баумана установили знаки, запрещающие передвижение на электросамокатах

В соцсетях появились фотографии со знаками, установленными на центральной пешеходной улице города, которые запрещают движение СИМ (средства индивидуальной мобильности) по ней. Ограничения коснутся электросамокатов, велосипедов с электродвигателями, моноколес и т.д.

Напомним, Исполком Казани уже составлял проект документа со списком мест, где будет запрещено ездить на СИМ. В частности улицы Баумана и Петербуржская тоже в нем фигурировали. Власти объясняли эти ограничения организацией более безопасного движения для пешеходов.

Отметим, среди прочих мест, на которые распространяется запрет на езду на средствах индивидуальной мобильности попадают такие популярные места как: парки «УРАМ» и «Кырлай», территория Казанского кремля, парковки у ТЦ «Парк Хаус» и Чаши и другие.