В Казани на улице Фучика сгорела «ГАЗель»

Ранним утром на улице Юлиуса Фучика в Казани было зафиксировано возгорание двух транспортных средств. По информации МЧС Татарстана, пожарные получили вызов в 4:26 и по прибытии обнаружили горящий рефрижератор на базе «ГАЗели» и поврежденную огнем заднюю часть автомобиля Opel Corsa.

Специалисты оперативно локализовали возгорание, полностью ликвидировав открытое пламя к 4:46. Однако, судя по фотографиям из социальных сетей, «ГАЗель» практически полностью уничтожена огнем. Предварительная версия происшествия — умышленный поджог, о чем свидетельствуют данные дознавателей.

Согласно статье 167 Уголовного кодекса РФ, за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы, особенно если будет доказан значительный материальный ущерб. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента и поиска виновных.