В Казани на улице Качалова произошел пожар из-за горения старых вещей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже поступило в 17.11. На место происшествия выехали пожарные. В 17.34 огонь ликвидировали.

До прибытия спасателей четыре жителя самостоятельно эвакуировались. Одного пострадавшего забрали в больницу с 5% ожогами тела.

Причина пожара неизвестна. Площадь горения составила 2 кв.м.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани произошел пожар в подвале дома из-за горения вещей.