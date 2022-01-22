В Казани на улице Кулагина женщина погибла, застряв в дверях троллейбуса

Сегодня утром в Казани на улице Кулагина пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из тролейбуса. Водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров и продолжил движение. Об этом «КВ» рассказали в пресс-службе МВД РФ по РТ.

«Пожилая женщина, предположительно 70-ти лет, скончалась на месте происшествия», – отметили в пресс-службе.

Личность водителя троллейбуса установили, он вернулся на место происшествия. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за вчерашний день в столице Татарстана произошло 222 ДТП.