 В Казани на улице Кулагина женщина погибла, застряв в дверях троллейбуса
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В Казани на улице Кулагина женщина погибла, застряв в дверях троллейбуса

Личность водителя троллейбуса установлена, он вернулся на место происшествия.

Город
22 января 2022  12:09
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня утром в Казани на улице Кулагина пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из тролейбуса. Водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров и продолжил движение. Об этом «КВ» рассказали в пресс-службе МВД РФ по РТ.

«Пожилая женщина, предположительно 70-ти лет, скончалась на месте происшествия», – отметили в пресс-службе. 

Личность водителя троллейбуса установили, он вернулся на место происшествия. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за вчерашний день в столице Татарстана произошло 222 ДТП.

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