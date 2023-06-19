В Казани на улице Приволжская появилась кнопка вызова зеленого сигнала светофора. Об этом сообщает комитет по транспорту столицы Татарстана.

Кнопку вызова установили по просьбам жителей, чтобы минимизировать пробки и увеличить безопасность пешеходов. Теперь они могут подать команду на включение разрешающего сигнала светофора, нажав на табло.

В Казани также продолжается установка дорожных знаков для ликвидации мест концентрации аварий. В июне на нескольких улицах были установлены знаки «ограничение скорости» и «искусственная неровность».