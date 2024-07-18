В Казани на улице Серова озеленяют бульвар

В Казани началось озеленение территории на улице Серова. На будущем бульваре появятся 175 деревьев, 2476 кустарников и 13 тысяч 99 многолетних растений.

Специалисты по озеленению тщательно отбирали посадочный материал в питомниках, учитывая особенности территории. Здесь высадят березы, черемуху, клены, рябины, сирени, спиреи, можжевельник и еще 17 видов многолетников, таких как мята и лаванда.

Для растений подготовили плодородную почву и формируют лунки из чернозема, в которые засыпают древесную щепу. Рабочие ежедневно поливают деревья и кустарники, чтобы они прижились и разрослись.

Бульвар на улице Серова будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории будут расположены 12 функциональных зон, включая детские площадки, спортплощадки и пространства для стимуляции органов чувств. Завершить работы в рамках первой очереди планируется в конце августа.