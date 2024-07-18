В Казани на улице Серова озеленяют бульвар

news_top_970_100
Город
18 июля 2024  15:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани началось озеленение территории на улице Серова. На будущем бульваре появятся 175 деревьев, 2476 кустарников и 13 тысяч 99 многолетних растений.

Специалисты по озеленению тщательно отбирали посадочный материал в питомниках, учитывая особенности территории. Здесь высадят березы, черемуху, клены, рябины, сирени, спиреи, можжевельник и еще 17 видов многолетников, таких как мята и лаванда.

Для растений подготовили плодородную почву и формируют лунки из чернозема, в которые засыпают древесную щепу. Рабочие ежедневно поливают деревья и кустарники, чтобы они прижились и разрослись.

Бульвар на улице Серова будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории будут расположены 12 функциональных зон, включая детские площадки, спортплощадки и пространства для стимуляции органов чувств. Завершить работы в рамках первой очереди планируется в конце августа.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани на улице Серова озеленяют бульвар
14-летний Булат Нургалиев из Казани готовит агродроны для Александра Лукашенко
Комбайнер из Татарстана отсудил у хозяйства 200 тысяч рублей за травму на работе
Ак Барс Банк возвращает 5% кешбэк-рублями по потребительскому кредиту
В Казани рассказали, скольким мобильным пассажирам оказали помощь на вокзалах
Госавтоинспекция РТ: Световозвращатели – незаметные герои
Количество избирателей в Татарстане снизилось
В Казани появится крупный конноспортивный комплекс с базой отдыха и спа-центром