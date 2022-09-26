 В Казани на улице Светлой пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона
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В Казани на улице Светлой пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона

Казанца и его приятеля задержали.

Город
26 сентября 2022  09:57
Автор:
Ольга Ильина

Очевидцы сообщили в полицию, что с балкона одного из домов по улице Светлая в Казани мужчина стреляет из пистолета. Прибывшие на место полицейские установили, что двое пьяных мужчин были на балконе, и один из них выстрелил несколько раз.

Мужчин задержали, а на месте происшествия изъяли пневматический пистолет. Никто не пострадал. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «КВ» сообщали, что в одном из баров по улице Рауиса Гареева в Казани двое пьяных посетителей начали «размахивать» пистолетом. Более того, один из них выстрелил из пистолета несколько раз холостыми – у него не было патронов. В итоге очевидцы вызвали полицию, и прибывшие сотрудники задержали молодых людей.

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