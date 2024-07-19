В Казани на улице Васильченко временно ограничат проезд транспорта

В Казани с 22 июля по 12 сентября будет временно ограничено движение транспорта на участках улицы Васильченко. Это связано с техническими работами. На данный момент в столице республики проводятся работы по прокладке новых кабельных линий, отметили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Ограничения будут введены по улицам Васильченко и Гагарина в районе здания №2л по ул. Васильченко, вблизи стадиона «Тасма» по ул. Васильченко и в районе здания №1а по ул. Васильченко.

Водителей просят учитывать данную информацию и планировать свой маршрут с учетом временных ограничений.