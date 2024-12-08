В Казани на улице Ямашева произошло ДТП – пострадал 9-летний ребенок

Как сообщает пресс-служба Госавтоиспекции РТ, вчера, 7 декабря, вечером в районе ТЦ «Парк Хаус» произошло ДТП участием автомобилей «Лада» и Citroen, в результате аварии пострадал 9-летний ребенок.

По предварительной информации водитель Лады 14-й модели при выезде с территории ТЦ на ул. Мусина в нарушении знаков повернул налево и столкнулся с автомобилем Citroen, который двигался прямо по ул. Мусина в сторону ул. Чуйкова. В результате ДТП пострадал пассажир иномарки – 9-летний ребенок. Отмечается, что в автомобиле не было специального удерживающего устройства для детей. Ребенка доставили в медучреждение.

Напомним вчера мы писали о смертельном ДТП в Мензелинской районе Татарстана, где легковушка перевернулась после вылета в кювет.