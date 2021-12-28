 В Казани на водителя авто глухой тонировкой с наклейкой Police составили семь протоколов
news_header_top_970_100

В Казани на водителя авто глухой тонировкой с наклейкой Police составили семь протоколов

Автомобиль нарушителя отличался изменениями в конструкциях и неисправным рулем.

Город
28 декабря 2021  09:38
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани на водителя «наглухо» затонированной ВАЗ-2113 с наклейкой на весь борт Police составили семь протоколов, сообщил отдел пропаганды ГИБДД УМВД по Казани.

На улице Павлюхина в понедельник, 27 декабря автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2113 под управлением 22-летнего парня. У авто была выявлена неисправность рулевого управления, также он был полностью затонирован. На весь борт легковушки была нанесена наклейка Police.

В отношении водителя было составлено семь протоколов. Авто сейчас находится на спецстоянке.

 

Новости
Слественный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки казанского вертолета вблизи Ижевска
В Татарстане мужчина убил соседа по квартире и женщину, зашедшую в гости
В Казани на водителя авто глухой тонировкой с наклейкой Police составили семь протоколов
В Общественной палате РТ в дискуссии схлестнулись антиваксеры и врачи
В парке «Черное озеро» открылся каток со сценой на льду
«Когда во рту заиграло — это хорошо»: как выбрать качественное игристое вино к новогоднему столу
«Когда во рту заиграло — это хорошо»: как выбрать качественное игристое вино к новогоднему столу
Автобусы-призраки, или Приключения казанского пассажира
Автобусы-призраки, или Приключения казанского пассажира
В Казани появится канатная дорога, которая соединит парк Горького и «Ак Барс Арену»