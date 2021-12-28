В Казани на водителя авто глухой тонировкой с наклейкой Police составили семь протоколов

В Казани на водителя «наглухо» затонированной ВАЗ-2113 с наклейкой на весь борт Police составили семь протоколов, сообщил отдел пропаганды ГИБДД УМВД по Казани.

На улице Павлюхина в понедельник, 27 декабря автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2113 под управлением 22-летнего парня. У авто была выявлена неисправность рулевого управления, также он был полностью затонирован. На весь борт легковушки была нанесена наклейка Police.

В отношении водителя было составлено семь протоколов. Авто сейчас находится на спецстоянке.