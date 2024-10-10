В Казани на время саммита БРИКС может быть введен особый противопожарный режим

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Республика
10 октября 2024  11:39

В Казани рассматривается возможность введения особого противопожарного режима на период проведения саммита БРИКС. На данный момент соответствующее постановление исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Если постановление будет принято, особый противопожарный режим вступит в силу с 18 по 26 октября. В этот период будет действовать запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и мусора. Кроме того, запрещено будет готовить пищу с использованием открытого огня в населённых пунктах и садоводческих товариществах, которые находятся под угрозой лесных пожаров.

Также, в соответствии с постановлением, планируется запрет на использование пиротехники и запуск неуправляемых воздушных изделий, которые функционируют посредством нагрева воздуха с помощью открытого огня.

Шестнадцатый саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. 

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