В Казани на время саммита БРИКС ограничат продажу алкоголя

В связи с предстоящим саммитом БРИКС в Казани будет введено ограничение на продажу алкогольной продукции в ряде объектов города. Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.

Ограничения коснутся 16 мест, где планируется проведение мероприятий с участием глав государств. К числу этих объектов относятся ГТРК «Корстон», различные отели и гостиницы, в которых будут размещены участники и гости саммита, а также Казанская Ратуша, Международный аэропорт Казани, железнодорожный вокзал «Казань-1» и речной порт.

Важно отметить, что розничная продажа алкоголя будет разрешена только в рамках услуг общественного питания.