В Казани на «зебре» автомобиль сбил 15-летнего подростка

9 января примерно в 18.30 напротив дома 185 по улице Пр. Победы двигаясь по дороге-дублеру 24-х летняя автоледи за рулем автомобиля «Опель» совершила наезд на 15-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Всего за сутки в этот день в столице РТ произошло 128 ДТП, пострадали два человека. Восемь водителей были выявлены в состоянии опьянения.