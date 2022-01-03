Нацмузей РТ запустил VR-экскурсия по Казани 1910-1920 годов

Национальный музей РТ запустил VR-экскурсию «Переходъ» по Казани 1910-1920 годов. Для того, чтобы погрузиться в атмосферу города столетней давности, нужно сесть в кресло, надеть шлем виртуальной реальности и отправиться в путешествие в историю.

Виртуальная реальность создана на основе более 3 тыс. архивных фотографий и сканирования современного города лидаром. Над проектом работали историки, археологи, реставраторы, специалисты по VR программированию и визуалиции. Озвучивает путешествие официальный русский голос Аль Пачино – заслуженный артист РФ Владимир Еремин.

Технология позволяет прогуляться по улицам Казани начала 20 века, оценить архитектуру тех времен, а также детально рассмотреть витрины магазинов и прочитать афиши.

В будни билет стоит 650 рублей с человека, в выходные – 750 рублей.