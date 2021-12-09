В Казани 10 декабря начнется продажа билетов на Шаляпинский фестиваль

Завтра, 10 декабря, в Казани стартуют продажи билетов на спектакли юбилейного 40-го Международного оперного фестиваля им. Ф.И. Шаляпина, который пройдет на сцене Театра оперы и балета имени Джалиля. Фестиваль будет длиться с 30 января по 22 февраля 2022 года.

Всего в афишу вошли 11 спектаклей. Премьерным спектаклем станет опера «Тоска» Дж.Пуччини. Премьера будет показана дважды – 30 и 31 января.

Также програму фестиваля украсят более масштабные постановки театра, в том числе оперы «Пиковая дама» П.Чайковского (4 февраля) и «Борис Годунов» М.Мусоргского (15 февраля), «Травиата» и «Аида» Дж.Верди (6 и 8 февраля соответственно), «Севильский цирюльник» Дж.Россини (17 февраля), а также премьера сезона – «Паяцы» Р.Леонкавалло (11, 12 февраля).

В главных ролях сыграют приглашенные артисты.