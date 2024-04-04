В Казани началась разработка концепции благоустройства территории Храма всех религий

В столице Татарстана будут развивать территорию, прилегающую к Храму всех религий. Такое поручение дал мэр города Ильсур Метшин, пишет Институт развития городов.

Объект пользуется туристическим спросом, но не имеет нужную инфраструктуру, которая позволила бы обеспечить пешую и транспортную доступность.

Закрывать все эти потребности будут поэтапно. Во-первых, благоустроят территорию в непосредственной близости от Храма, во-вторых, организуют систему пешеходных связей, разместят здесь объекты туристического обслуживания. У храма построят парковку.