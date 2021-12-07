 В Казани началась рекультивация мусорного полигона «Самосырово»
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В Казани началась рекультивация мусорного полигона «Самосырово»

На эти цели выделено более 876 млн рублей. 

Город
7 декабря 2021  16:46
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани началась рекультивацию мусорного полигона «Самосырово». На эти цели выделено более 876 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ»

В ближайшие два года на месте мусорного полигона площадью 14 гектаров могут появиться два зеленых холма и работающая на газу электростанция, которая будет получать энергию от разлагающихся отходов.

Ильсур Метшин отметим, что сейчас на территории полигона находится один миллион тонн мусора.

Ранее «КВ» сообщали, что мусоросжигательный завод, стоимостью 26 млрд рублей, под Казанью готов более чем на четверть. Стоимость завода составляет 26 млрд рублей. Завод планировали открыть в конце 2022 года, но запуск перенесли на декабрь 2023.

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