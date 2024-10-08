В Казани начали консервацию фонтанов

news_top_970_100
Город
8 октября 2024  11:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани, в преддверии зимнего сезона начались работы по консервации фонтанов.

Первым в списке оказался парк «Салават Купере», где расположены сразу два фонтана – плавающий и «сухой». В ближайшее время специалисты приступят к работам и в других районах города: Дербышках, Юдино, сквере Белинского, парке Петрова, «Крыльях Советов», парке им. Тинчурина, сквере им. Столярова.

Перед тем, как уйти на зимнюю спячку, фонтаны тщательно моют, осушают, продувают, чтобы предотвратить повреждение оборудования из-за замерзания воды. Снимают и увозят на хранение чувствительные к холоду механизмы. Чаши фонтанов укрывают специальными материалами, чтобы защитить их от снега и льда.

Всего на зиму в Казани законсервируют 31 фонтанный объект. Вернуть их к жизни и снова наслаждаться игрой воды казанцы смогут, ориентировочно, в мае следующего года.

news_right_column_240_400
Новости
На смену теплу в Татарстан придут дожди и ветер
В Татарстане задолжал 25 миллионов рублей по налогам
Татарстанцы лидируют в России по спросу на автокредиты
Казанские ученые создали материал для «проводов будущего»
В Казани начали консервацию фонтанов
«Кирпич глиняный обыкновенный» - главный герой нового проекта в Свияжске
«Рубин» обыграл аутсайдера чемпионата, нанеся три удара в створ
«Рубин» обыграл аутсайдера чемпионата, нанеся три удара в створ
Развитие брейка, рок-н-ролла и акробатики обсудил Минниханов с Ерастовой