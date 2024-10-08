В Казани начали консервацию фонтанов

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани, в преддверии зимнего сезона начались работы по консервации фонтанов.

Первым в списке оказался парк «Салават Купере», где расположены сразу два фонтана – плавающий и «сухой». В ближайшее время специалисты приступят к работам и в других районах города: Дербышках, Юдино, сквере Белинского, парке Петрова, «Крыльях Советов», парке им. Тинчурина, сквере им. Столярова.

Перед тем, как уйти на зимнюю спячку, фонтаны тщательно моют, осушают, продувают, чтобы предотвратить повреждение оборудования из-за замерзания воды. Снимают и увозят на хранение чувствительные к холоду механизмы. Чаши фонтанов укрывают специальными материалами, чтобы защитить их от снега и льда.

Всего на зиму в Казани законсервируют 31 фонтанный объект. Вернуть их к жизни и снова наслаждаться игрой воды казанцы смогут, ориентировочно, в мае следующего года.