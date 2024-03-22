В Казани начали обновлять лифты на надземных мостах

В этом году в столице Татарстана планируют отремонтировать 13 лифтов на шести надземных переходах, пишет мэрия города.

Рабочие уже начали ремонт на Павлюхина и на Оренбургском тракте около РКБ, где подготовили настил для каркаса верхней части шахты. Затем шахту будут заливать бетоном.

До этого здесь демонтировали старые конструкции и основания, обустроили сваи, выполнили опалубку и залили нижнюю половину будущих шахт с обеих сторон.

Новые лифты будут такими же, как в многоквартирных домах города и иметь теплые шахты. Срок эксплуатации увеличится.