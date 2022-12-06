 В Казани начали повторно рассматривать дело об аферах экс-главы ОКБ им. Симонова на 400 млн рублей
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В Казани начали повторно рассматривать дело об аферах экс-главы ОКБ им. Симонова на 400 млн рублей

Процесс проходит в закрытом режиме.

Город
6 декабря 2022  11:51
Автор:
Ольга Ильина

В Верховном суде Татарстана стартовало повторное рассмотрение дела об аферах экс-главы опытно-конструкторского бюро имени Симонова Александра Гомзина. Процесс проходит в закрытом режиме, потому что в деле есть засекреченные данные, сообщают «Татар-информ».

В суде Гомзин намекнул, что кому-то было выгодно его «убрать».

«Я возмущен, что меня уже более пяти лет преследуют. Кому это надо было? Какой результат? Мол Гомзин – такой нехороший человек. Его нужно убрать, чтобы дать дорогу новым проектам и более талантливым разработчикам. Пусть это цинично звучит. Но за пять лет разве было что-то сделано?» - вопросил Гомзин.

Это дело рассматривается в Верховном суде во второй раз. Первый процесс длился почти два года, в итоге суд вернул дело в Генпрокуратуру России – в деле якобы появились доказательства невиновности подсудимого. Сейчас дело снова направили в суд.

Напомним, экс-главу ОКБ им. Симонова обвиняют в аферах на 400 млн рублей. Деньги выделило Минобороны России на научно-исследовательскую работу по созданию беспилотного самолета. По версии следствия, Гомзин вывел деньги, заключив фиктивные договора с подставными фирмами.

Ранее «КВ» сообщали, что суд Набережных Челнов приговорил директора и учредителя «ТД КамАгро», обвиняемых в мошенничестве на сумму более 129 млн рублей, к трем и трем с половиной годам колонии общего режима соответственно. Главе фирмы отсрочили отбывание наказания до 2036 года, так как она воспитывает малолетнего ребенка.

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