В Казани начали внедрять систему биометрической оплаты проезда в метро

В тестовом режиме на турникетах казанского метро утановили Face Pay, пишет РБК. Сервис биометрической оплаты по параметрам лица распознает человека и списывает деньги за проезд с счета, Первое такое устройство заметили на станции «Козья слобода».

Ранее в мэрии города рассказывали, что в 2024 году в шести городах России, включая Казань, планируют запустить оплату проезда в метро с помощью биометрических данных. Дорожные карты, разработанные для решения этого вопроса, уже подтверждены в столице РТ.

На внедрение эксперимента, по информации РБК, потребуется 25 млн рублей, однако источник финансирования пока не определен.

«Метроэлектротранс» заявил, что биометрические данные каждого человека постоянны и неповторимы, что делает их «надежными для идентификации и аутентификации».

Сервис удобный и быстрый, так как бесконтактный, биометрические данные надежно защищены.