В Казани начальник антикоррупционного отдела задержан за взятку в 107 миллионов

В Казани арестован Марат Хайруллин, возглавлявший отдел по борьбе с коррупцией. Его подозревают в посредничестве при получении взяток на общую сумму 107 миллионов рублей, пишет «ГТРК Татарстан».

По версии следствия, Хайруллин помогал бизнесменам уходить от налогов, договариваясь о занижении сумм платежей в обмен на крупные вознаграждения. В мае 2023 года он предложил учредителю компании «Техно-Ремонт» снизить налоговые обязательства с 48 до 15 миллионов рублей за откат в 7,5 миллионов. А в июле к нему обратился представитель ООО «Фирма Сарман» с просьбой уменьшить налог с 400 до 100 миллионов рублей, пообещав 25 миллионов «вознаграждения». Кроме того, в рамках одной из схем Хайруллин рассчитывал получить еще 75 миллионов.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взятке в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Суд отправил его в СИЗО до 26 мая.

Помимо Хайруллина, задержаны еще двое, включая бывшего сотрудника полиции. Их меру пресечения определят позже. Расследование ведут УФСБ и ОРЧ СБ МВД по Республике Татарстан.