В Казани начальников с железной дороги осудили за зарплатные аферы

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Город
12 февраля 2025  09:42

Бывший начальник Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской железной дороги Антон Коротков и экс-руководитель Арского железнодорожного вокзала Рамиль Каримов, а также трое их коллег, признаны виновными Вахитовским райсудом Казани в фиктивном трудоустройстве 18 человек.

Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год Коротков, используя служебное положение и действуя совместно с подчиненными, оформлял подложные документы о якобы выполненной работе на фиктивных сотрудников. Начисленные им зарплаты присваивались злоумышленниками. Ущерб, нанесенный подразделению РЖД, превысил 950 тысяч рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Татарстану. Обвинение в суде поддерживал заместитель Татарского транспортного прокурора.

В результате, Каримов и Коротков получили по 1,5 года лишения свободы условно. Их подчиненные также были приговорены к условным срокам, сообщает транспортная прокуратура.

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