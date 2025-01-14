В Казани началось рассмотрение дела о вовлечении в занятие проституцией

В Советском суде Казани началось рассмотрение масштабного уголовного дела, связанного с организацией проституции. На скамье подсудимых оказались 11 человек, которых обвиняют в создании сети незаконной деятельности в столице Татарстана. По данным следствия, среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Одна из потерпевших отказалась давать показания, заявив: «Я не готова комментировать ситуацию».

Основным фигурантом дела является Игорь Сорин, который, по версии следствия, возглавлял преступную группировку. Мужчина использовал интернет-ресурсы, включая мессенджеры, для вербовки и организации незаконной деятельности. Кроме того, он якобы создал притон в своей сауне под названием «Анапа». В настоящее время Сорин находится под стражей, а судебный процесс продолжается.

Это дело привлекло внимание общественности из-за масштабов преступной сети и вовлечения несовершеннолетних.