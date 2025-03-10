В Казани началось тестирование онлайн-заседаний в мировых судах

news_top_970_100
Город
10 марта 2025  17:35

В Казани стартовал пилотный проект по проведению онлайн-заседаний с участием граждан в мировых судах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Татарстана.  

Тестирование проходит в мировых судах Авиастроительного и Вахитовского районов Казани, а также в Альметьевском, Набережночелнинском и Нижнекамском районах. Для реализации проекта было закуплено пять комплектов оборудования, включающих телевизоры, напольные стойки, веб-камеры и штативы. Оборудование установлено в одном зале каждого из участвующих районов.  

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин отметил, что, несмотря на техническую возможность участия граждан в заседаниях онлайн, остается проблема с идентификацией участников. Для ее решения планируется внедрение новой системы, использующей биометрические данные.  

— Новая система с использованием технологий идентификации и аутентификации, включая применение биометрических данных, позволит участникам подтверждать свою личность, обеспечивая надежность процесса, — подчеркнул Загидуллин.  

news_right_column_240_400
Новости
В Казани началось тестирование онлайн-заседаний в мировых судах
В Нижнекамске появятся гериатрический центр, филиал онкодиспансера и реабилитационный центр
Два рейса задержаны в казанском аэропорту из-за временных ограничений
В Казани выписывают первых пострадавших в массовом ДТП
Сегодня закрывается ледовая переправа «Аракчино-Верхний Услон»
Цены на картофель в Татарстане выросли более чем на 5% за неделю
Ак Барс Банк запустил вклад «Теплая весна» со ставкой до 20,5% годовых
Просроченная задолженность в Татарстане выросла в два раза за год