В Казани началось тестирование онлайн-заседаний в мировых судах

В Казани стартовал пилотный проект по проведению онлайн-заседаний с участием граждан в мировых судах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Татарстана.

Тестирование проходит в мировых судах Авиастроительного и Вахитовского районов Казани, а также в Альметьевском, Набережночелнинском и Нижнекамском районах. Для реализации проекта было закуплено пять комплектов оборудования, включающих телевизоры, напольные стойки, веб-камеры и штативы. Оборудование установлено в одном зале каждого из участвующих районов.

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин отметил, что, несмотря на техническую возможность участия граждан в заседаниях онлайн, остается проблема с идентификацией участников. Для ее решения планируется внедрение новой системы, использующей биометрические данные.

— Новая система с использованием технологий идентификации и аутентификации, включая применение биометрических данных, позволит участникам подтверждать свою личность, обеспечивая надежность процесса, — подчеркнул Загидуллин.