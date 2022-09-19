 В Казани начался суд над замминистра МЧС Татарстана по делу об аферах с сиренами
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В Казани начался суд над замминистра МЧС Татарстана по делу об аферах с сиренами

На процессе зачитают обвинительное заключение.

Город
19 сентября 2022  16:38
Автор:
Роза Габитова

В Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу о махинациях с сиренами оповещения заместителя министра МЧС Татарстана Олега Степущенко.

Напомним, в 2013–2019 годы МЧС РТ заключило госконтракты на установление сиренных систем с ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности». Сумма сделки превышала 56,7 млн рублей. Но подрядчики нарушили техзадание и часть оборудования оказалось нерабочим.

При этом работы с нарушениями были приняты сотрудниками ведомства. В следствии считают, что исполнители работали в сговоре с подозреваемым.

На сегодняшнем суде зачитают обвинительное заключение, затем перейдут к допросу свидетелей.

 

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