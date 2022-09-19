 В Казани начинается школьный этап Всероссийской олимпиады
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В Казани начинается школьный этап Всероссийской олимпиады

В городском Управлении образования напомнили, что достижения школьников поощряются денежными выплатами.

Город
19 сентября 2022  13:01
Автор:
Дамира Хайрулина

В эту среди, 21 сентября, в Казани стартует школьный этап Всероссийской олимпиады. Об этом сообщил сегодня в ходе делового понедельника начальник Управления образования Ирек Ризванов.

Спикер отметил, что к участию приглашаются учащиеся с 5-го по 11-й классы, которые смогут испытать свои знания по 24 предметам школьной программы. Начиная с 4-го класса учащиеся смогут участвовать в олимпиаде по русскому языку и математике.

Школьный этап продлится до 27 октября. Участвуют в нем ежегодно порядка 80 тыс. казанских школьников. В прошлом году в региональном этапе 735 учащихся заняли победные и призовые места, победителями и призерами заключительного этапа стали 142 человека.

Ризванов напомнил, что достижения школьников поощряются денежными выплатами. Так, победителям финального этапа выплачивают по 40 тыс. рублей, призерам – 30 тыс.  

Ознакомиться с положениями Олимпиады можно в аккаунтах казанского образования в социальной сети «Вконтакте» и в Telegram-канале.

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