В Казани начнется реставрация исторического здания СИЗО-1 — памятника XIX века

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Город
31 января 2025  10:37

В центре Казани планируется масштабная реставрация ансамбля «Тюремный замок» — объекта культурного наследия федерального значения, где сейчас расположено СИЗО-1. Соответствующий акт опубликован на сайте комитета Республики Татарстан по охране памятников.  

Комплекс, построенный в 1807 году по проекту архитектора Якова Шелковникова, включает исторические здания: северо-западный корпус, церковь, караульную, кухню и главный корпус. Большинство сооружений находятся в аварийном состоянии: наблюдаются трещины в стенах, повреждения крыш и фундамента. Реставрационные работы направлены на сохранение уникального архитектурного облика, сформированного в XIX веке, а также исторической ценности объекта, который входит в охранную зону Казанского кремля (в списке ЮНЕСКО).  

«Тюремный замок» изначально был рассчитан на 250 заключенных, но после революции 1917 года его вместимость увеличили в 10 раз. В советский период здесь содержались участники казанского заговора 1860-х годов, а позже — главари криминальных группировок. С 1964 года объект функционирует как СИЗО-1 с лимитом в 800 мест. 

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В Казани начнется реставрация исторического здания СИЗО-1 — памятника XIX века
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