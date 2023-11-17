В Казани наградили авторов исторических и фантастических рассказов

В столице Татарстана выбраны победители первого международного литературного конкурса «Мы из Тартарии». Награждены семь писателей.

news_top_970_100
Газета «Казанские ведомости»
17 ноября 2023  10:49
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции писатель и искусствовед Галина Зайнуллина, доктор исторических наук Радик Салихов, писатель и кинорежиссер Салават Юзеев и писатели Эдуард Учаров и Ильгизар Вахитов.

Организаторы конкурса поставили перед собой цель - повысить интерес к истории и культуре Татарстана. Количество участников превзошло все ожидания - было прислано 204 работы, хотя предполагалось, что их наберется не больше сотни. Свои произведения предложили авторы из 31 региона России и девяти зарубежных стран. Призовой фонд составил 180 тысяч рублей.

На конкурс можно было представить работы в жанрах исторического и фантастического рассказов. Первая категория охватывает период с I по XIX век, и произведения могут быть основаны на реальных исторических событиях или рассказывать о жизни исторических личностей. Вторая категория более свободная и включает научную фантастику, альтернативную историю, фэнтези, мир сказок или космическую эпопею о будущем.

На конкурс принимались и ранее опубликованные работы. В этом году авторам предложили присылать рассказы на русском языке, но в будущем планируется принимать произведения и на татарском.

В жюри вошли профессиональные писатели. Каждый из них отметил жанровое и тематическое разнообразие присланных рассказов, особенно фантастических. Галина Зайнуллина рассказала, что авторы экспериментировали с антиутопией, фэнтези и киберпанком.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Глава правительства Татарстана поздравил участковых уполномоченных полиции с юбилеем их службы
Расширен список граждан, имеющих право бесплатно получить землю
Займы без процентов
Плесень в квартире куда обращаться и жаловаться?
Помощь участникам СВО и их семьям окажут и медики, и психологи
В Казани наградили авторов исторических и фантастических рассказов
Московский район отпраздновал 50-летний юбилей
Московский район отпраздновал 50-летний юбилей
«Этнопоиск» подведет итоги экспедиций по районам Татарстана