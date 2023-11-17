В Казани наградили авторов исторических и фантастических рассказов

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции писатель и искусствовед Галина Зайнуллина, доктор исторических наук Радик Салихов, писатель и кинорежиссер Салават Юзеев и писатели Эдуард Учаров и Ильгизар Вахитов.

Организаторы конкурса поставили перед собой цель - повысить интерес к истории и культуре Татарстана. Количество участников превзошло все ожидания - было прислано 204 работы, хотя предполагалось, что их наберется не больше сотни. Свои произведения предложили авторы из 31 региона России и девяти зарубежных стран. Призовой фонд составил 180 тысяч рублей.

На конкурс можно было представить работы в жанрах исторического и фантастического рассказов. Первая категория охватывает период с I по XIX век, и произведения могут быть основаны на реальных исторических событиях или рассказывать о жизни исторических личностей. Вторая категория более свободная и включает научную фантастику, альтернативную историю, фэнтези, мир сказок или космическую эпопею о будущем.

На конкурс принимались и ранее опубликованные работы. В этом году авторам предложили присылать рассказы на русском языке, но в будущем планируется принимать произведения и на татарском.

В жюри вошли профессиональные писатели. Каждый из них отметил жанровое и тематическое разнообразие присланных рассказов, особенно фантастических. Галина Зайнуллина рассказала, что авторы экспериментировали с антиутопией, фэнтези и киберпанком.