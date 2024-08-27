В Казани наградили детского хирурга, вернувшегося с СВО

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Город
27 августа 2024  11:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Врач-челюстно-лицевой хирург отделения челюстно-лицевой хирургии ДРКБ Нияз Ахмадуллин, вернувшийся из зоны специальной военной операции, награжден благодарственным письмом Председателя Государственного Совета РТ. Об этом сообщает пресс-служба детской больницы.

 Фото: © пресс-служба ДРКБ

Мужчина был мобилизован в октябре 2022 года и вернулся в марте 2024 года, достигнув 60-летнего возраста.

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов вручил награду, отметив, что Нияз Ахмадуллин является примером для подражания и вдохновением для многих. В его семье воспитывается четверо детей.

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